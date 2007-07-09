Индия завершает испытания собственного основного танка (фото)

Индийская армия приобретет танки "Арджюн" после завершения их испытаний в сентябре 2007 года, сообщает Defense Aerospace.

Такое решение было принято министром обороны Индии Куреаном Энтони после успешной демонстрации ходовых качеств и проходимости нового индийского танка на испытательном полигоне. Министр заявил, что армия намерена приобрести все 14 машин опытной партии.

Работы над собственным основным боевым танком начались в Индии в 1970-х годах. Перспективная машина была названа именем "Арджюн" в честь героя индийского национального эпоса. В 2000 году начались испытания нового танка. В настоящее время индийская армия планирует приобрести свыше 120 машин этого типа.

По конструкции "Арджюн" напоминает основные боевые танки Запада, отличаясь большими размерами и массой. В качестве основного вооружения 59-тонная машина использует 120-миллиметровую нарезную пушку британской разработки, аналогичную устанавливаемым на танках типа "Челленджер".

Лента.ру