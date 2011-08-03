Эксперты по компьютерной безопасности обнаружили всемирную хакерскую атаку

Организация объединенных наций приступила к сбору доказательств, что ее компьютерную сеть действительно атаковали хакеры.

Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Мартин НЕСИРКИ.

"Миссия ООН в Женеве начала сбор фактов, чтобы выяснить, действительно ли был совершен так называемый взлом", - сказал он.

По словам М.НЕСИРКИ, эксперты "анализируют подсоединения к сети за период с сентября 2008 по декабрь 2010 года".

"На завершение этого анализа уйдет несколько дней", - сообщил М.НЕСИРКИ.

Киберпреступники в течение нескольких лет совершали атаки на сайты международных организаций, включая ООН, сообщила компания McAfee - один из лидеров в производстве компьютерных антивирусов. Ее эксперты по компьютерной безопасности обнаружили самую масштабную на сегодняшний день серию хакерских атак, которая затронула сети 72 организаций, включая ООН, правительства разных стран и компании по всему миру.

Атаки продолжались на протяжении пяти лет, а их жертвами стали правительства США, Тайваня, Индии, Южной Кореи, Вьетнама и Канады, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и другие организации. В списке пострадавших также 13 оборонных компаний, предприятия энергетической, компьютерной, строительной отрасли и т.д. Абсолютное большинство целей хакеров располагаются на территории США.

Целью атак была кража секретной информации, считают в McAfee. В случае с ООН хакеры взломали систему секретариата ООН в Женеве в 2008 году и на протяжении почти двух лет имели доступ к секретным документам.

Первый взлом из этой серии датируется серединой 2006 года, однако в McAfee не исключают, что атаки могли начаться и раньше. Некоторые проникновения длились в течение месяца, а самая длинная атака на Олимпийский комитет одной из азиатских стран продолжалась 28 месяцев.