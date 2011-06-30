На космодром в Бразилии Украина возьмет крупный кредит

Кабинет министров Украины предоставит в 2011 году государственную гарантию для привлечения ГП "Конструкторское бюро "Южное" имени М.К.Янгеля кредита в сумме, эквивалентной 260 млн. долларов США, в том числе 83 млн. — для создания ракеты-носителя “Циклон-4” на пусковом центре «Алкантара» (Бразилия), 177 млн. долл. — для обеспечения участия украинской стороны в создании наземного комплекса.

Соответствующее постановление №659 от 9 июня размещено на сайте правительства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада проголосовала за предоставление государственных гарантий для привлечения кредита на завершение программы по разработке и созданию ракеты-носителя "Циклон-4" (включая наземный комплекс), которая будет запускаться с космодрома Алкантара.

Строительство комплекса в Бразилии началось в сентябре 2010 г. в рамках совместного украино-бразильского проекта, по которому Украина в лице конструкторского бюро "Южное" и госпредприятия "Южмаш" должна также разработать и изготовить ракету-носитель "Циклон-4".

22 сентября 2004 г. вступил в силу украино-бразильский договор о долгосрочном сотрудничестве по использованию ракеты-носителя "Циклон-4" на пусковом центре Aлкантара.