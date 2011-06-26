Украину приняли в Европейский ядерный форум

Генеральная ассамблея Европейского ядерного форума ("Форатом") проголосовала за присоединение ассоциации "Украинский ядерный форум" в качестве ассоциированного члена к этой организации, информирует пресс-служба правительства Украины.

"Украинский ядерный форум" принят в "Форатом" первым из подобных организаций стран, не являющихся членами Евросоюза (ЕС). Отмечается, что ассоциированное членство в "Форатоме" является шагом на пути интеграции Украины в ЕС, а также "позволит координировать позиции по ключевым вопросам развития ядерной энергетики, наладить более тесные отношения с европейскими структурами, имеющими отношение к формированию европейской энергетической политики и развитию ядерной энергетики, налаживать сотрудничество и обмениваться опытом в ядерной сфере с ведущими мировыми компаниями".

Европейский ядерный форум, напоминает РосБизнесКонсалтинг - это объединение 16 национальных ядерных форумов европейских стран (Бельгия, Болгария, Венгрия, Великобритания, Испания, Италия, Нидерланды, Словакия, Словения, Румыния, Чешская Республика, Финляндия, Франция, Германия, Швеция, Швейцария), представляющих интересы более 860 крупных европейских и транснациональных компаний. Сфера деятельности этих компаний - предоставление продукции и услуг в ядерной отрасли.

"Украинский ядерный форум" создан в декабре 2008 г. предприятиями и организациями ядерно-промышленного комплекса.