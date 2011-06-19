Первый в мире самолет на биотопливе пересек Атлантику

Первый в мире самолет, заправленный экологически чистым топливом, совершил трансатлантический перелет. Об этом сообщается в пресс-релизе компании-производителя судна Honeywell International. Самолет поднялся в воздух из аэропорта г.Морристаун, штат Нью-Джерси, и приземлился в Париже спустя семь часов.

Баки самолета были заправлены смесью, которая представляла собой равные пропорции топлива на основе рыжикового масла и авиатоплива на основе нефти, выпускаемого Honeywell International.

В настоящее время в ассортиментный ряд компании входят несколько видов биотоплива на основе рыжика (Camelina sativa, семейство Капустные), ятрофы (Jatropha, семейство Молочайные) и водорослей.

Первый коммерческий авиарейс самолета на биотопливе, напоминает РосБизнесКонсалтинг, состоялся в 2008г. Собственником судна выступила британская авиакомпания Virgin Atlantic Airways Ltd. Первый самолет, баки которого были заполнены 100% топливом на основе водорослей, был представлен на Международном авиасалоне в Германии в 2010г.