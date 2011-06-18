Технопарк под Одессой обойдется китайцам в миллиарды долларов

Китайская корпорация «Синомаш» намерена реализовать проект строительства индустриального парка на площади 1200 гектаров в Коминтерновском районе Одесской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Одесской областной госадминистрации Эдуард МАТВИЙЧУК после встречи с президентом этой корпорации господином Щей БИАО.

По словам Э.МАТВИЙЧУКА, договоренность о выделении земельного участка под строительство в пригородном районе была достигнута в минувшем году. Сегодня стороны решили создать совместную рабочую группу из украинских и китайских специалистов, которым в течение 3-5 месяцев надлежит подготовить проект индустриального парка с целью подписания соответствующего договора о сотрудничестве.

«Мы заинтересованы в создании высокотехнологичного производства, при функционировании которого будут соблюдаться все экологические нормы. Это крайне важно для социально-экономического развития региона», - отметил Э.МАТВИЙЧУК.

Он также заявил, что руководство корпорации готово вложить в строительство технопарка и связанных с ним производств несколько миллиардов долларов, что позволит в будущем создать тысячи рабочих мест. Кроме того, по словам главы ОДА, китайские бизнесмены намерены «вложить 300 млн. долл. в развитие инфраструктуры».

Справка УНИАН. Машиностроительная корпорация «Синемаш» создана в 1997 году. Это одно из крупнейших предприятий в машиностроительной индустрии Китая. Специализируется на разработках инженерно-конструкторских проектов, производстве оборудования и его поставках на внутренний и внешний рынки.