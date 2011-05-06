Wall Street Journal запускает сайт по типу WikiLeaks

Американская газета Wall Street Journal в четверг запустила интернет-сайт, который будет специализироваться на утечках секретной информации о мошенничестве и злоупотреблениях, совершаемых в различных сферах.

«Если вы располагаете контрактами, перепиской, электронными письмами, финансовой отчетностью или базами данных частных компаний, государственных учреждений и общественных организаций, вы можете направить их нам, воспользовавшись сервисом SafeHouse», – говорится в сообщении издания.

Ресурсом, который размещается на сервере газеты, будет напрямую управлять редакция издания. Как сообщается в заявлении, новый сервис был разработан, чтобы защитить информаторов, желающих оставаться с тени.

«Мы готовы принимать информацию в любом формате - как текстовые файлы, так и аудиозаписи или фотографии», – говорится также в сообщении Wall Street Journal.