Китай создал единую службу контроля за информацией в Интернете
00:55, 05 мая 2011Наука и IT
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Чтобы было с кого спросить
Власти Китая сформировали новое ведомство, которое будет заниматься контролем информации в сети Интернет, сообщает Би-би-си.
Ранее эту работу осуществляли сразу несколько отделов других ведомств, что приводило к конфликтам между ними.
Появление специального ведомства, как надеется руководство Китая, поможет систематизировать работу по контролю информации в Интернете.
Сейчас в Китае заблокирована работа некоторых западных сайтов и социальных сетей.
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