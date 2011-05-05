Китай создал единую службу контроля за информацией в Интернете

00:55, 05 мая 2011
Наука и IT
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Чтобы было с кого спросить

Власти Китая сформировали новое ведомство, которое будет заниматься контролем информации в сети Интернет, сообщает Би-би-си.

Ранее эту работу осуществляли сразу несколько отделов других ведомств, что приводило к конфликтам между ними.

Появление специального ведомства, как надеется руководство Китая, поможет систематизировать работу по контролю информации в Интернете.

Сейчас в Китае заблокирована работа некоторых западных сайтов и социальных сетей.

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