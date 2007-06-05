Евростандарт: автомобиль сам сообщает об аварии ”куда следует”

Австрия и Германия присоединились к системе телефонного автоматического предупреждения об авариях на автодорогах, подписав сегодня Меморандум об электронных звонках – eCall.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Еврокомиссии, таким образом общее количество стран, присоединившихся к этому меморандуму, составляет 12, из них 9 – члены ЕС, а также Швейцария, Норвегия и Исландия.

“Мы достигли критической массы сегодня. Я сейчас призываю промышленность выдержать график перехода на стопроцентное оборудование новых автомобилей системой электронного звонка до 2010 года”, - сказала комиссар ЕС по вопросам информационного общества и медиа Вивианн РИДИНГ.

Еврокомиссия выступила с инициативой внедрения системы электронного телефонного предупреждения на единый номер 112 в 2005 году. Система eCall, в случаях серьезных инцидентов, самостоятельно осуществляет звонок в ближайший колл-центр 112 и передает основные данные относительно аварии, даже, если пассажиры не способны этого сделать.

По подсчетам комиссии, внедрение такой системы во всех странах - членах ЕС сокращает время реакции на аварии со стороны соответствующих служб на 50% в сельской местности и на 40% в городах, что, в целом, может привести к сохранению 2,5 тыс. жизней ежегодно.