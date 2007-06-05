В США прошли наземные испытания гиперзвукового самолета

CША провели первые наземные испытания гиперзвукового летательного аппарата X-51A, сообщает Лента.ру со ссылкой на Defense-Aerospace.

Аппарат X-51A разработан в рамках программы исследования гиперзвуковых скоростей, осуществляемой исследовательской лабораторией ВВС совместно с DARPA, NASA, Boeing и Pratt&Whitney. В ходе испытаний на полигоне была проведена гонка двигателей.

Летные испытания X-51A предполагается начать в 2009 году. Разработчики надеются, что он сможет развивать скорости в диапазоне от 4,5 до 6,5 скоростей звука (приблизительно от 4,8 до 7 тысяч километров в час).

В ходе испытаний планируется собрать информацию о тепловом воздействии на конструкцию летательного аппарата, о поведении планера, двигателей и оборудования в таких режимах полета. В дальнейшем эта информация может быть использована при проектировании техники военного назначения, в частности - крылатых ракет, способных поражать точечные цели с максимальной быстротой.