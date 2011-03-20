Два реактора аварийной АЭС удалось охладить
23:30, 20 марта 2011Наука и IT
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Сообщает МАГАТЭ
Реакторы пятого и шестого энергоблоков АЭС "Фукусима-1" удалось остудить до безопасного состояния. Об этом японским властям сообщило сегодня Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Reuters.
В то же время, по словам эксперта организации Грэма Эндрю, несмотря на то, что за минувшие сутки наметились положительные изменения, в целом ситуация на АЭС по-прежнему остается "очень серьезной". "Попытки восстановить электроснабжение в охлаждающих системах ректора проходят в сложных условиях", - сказал он.
В настоящее время ведутся работы по восстановлению энергоснабжения первого, второго и третьего энергоблоков.
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