Два реактора аварийной АЭС удалось охладить

Реакторы пятого и шестого энергоблоков АЭС "Фукусима-1" удалось остудить до безопасного состояния. Об этом японским властям сообщило сегодня Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Reuters.

В то же время, по словам эксперта организации Грэма Эндрю, несмотря на то, что за минувшие сутки наметились положительные изменения, в целом ситуация на АЭС по-прежнему остается "очень серьезной". "Попытки восстановить электроснабжение в охлаждающих системах ректора проходят в сложных условиях", - сказал он.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению энергоснабжения первого, второго и третьего энергоблоков.