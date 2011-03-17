Google улучшит качество клипов на YouTube
01:01, 17 марта 2011Наука и IT
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И купила для этого ирландскую компанию
Поисковая система Google приобрела ирландскую компанию Green Parrot Pictures с тем, чтобы улучшить качество видеоклипов, которые выкладываются на YouTube, сообщает Би-би-си.
Эта компания, которая базируется в Дублине, специализируется, в частности, на повышении резкости и устранении последствий нестабильности видеокамеры.
Green Parrot Pictures была основана шесть лет назад преподавателем инженерной школы при Дублинском университете Анилом Кокарамом.
В заявлении на сайте компании говорится, что она "очень рада, что присоединяется к Google, что позволит ей применить свой опыт для улучшения изображения видеоклипов для сотен миллионов пользователей во всем мире".
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