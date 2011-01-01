Эстонцы на выборах смогут голосовать по мобильнику

Эстония в 2011 году станет первой страной в мире, где избиратели смогут голосовать на выборах по мобильному телефону, сообщает РИА "Новости".

Парламент страны в 2008 году принял соответствующие поправки к закону о выборах, согласно которым с 2011 года на выборах можно голосовать и по мобильному телефону. По замыслу законодателей, голосование с помощью мобильного телефона увеличит активность избирателей и предоставит им дополнительные удобства. Новую услугу можно будет использовать при голосовании на следующих парламентских выборах, которые состоятся 6 марта 2011 года.

Эстония уже стала одной из первых стран в мире использующих электронное голосование через интернет на выборах. В 2007 году электронное голосование было проведено на парламентских выборах, а в 2009 году на выборах в Европарламент. Тогда избиратели, имеющие специальные идентификационные карты, которые используются в Эстонии для идентификации личности наравне с паспортом, получили возможность голосовать через компьютер.

Эстонские официальные лица заверили, что система интернет-голосования в 2007 и 2009 годах доказала свою надежность и безопасность, несмотря на опасения по поводу хакерских атак, подлоги с идентификацией личности и манипулирования подсчетом голосов.

При голосовании с помощью мобильного телефона роль идентификационной карты будет играть SIM-карта телефона, а считывающим устройством будет служить сам телефон.

Согласно проведенному специалистами анализу безопасности, использование SIM-карты так же безопасно, как использование идентификационной карты.