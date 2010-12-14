Телекомпании Харьковской области объединят на один сервер

Все районные телекомпании Харьковской области будут объединены в единое информационное пространство.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, о планах ОГА по объединению всех районных электронных средств массовой информации в единое пространство сегодня на совещании с руководителями райтелекомпаний рассказала начальник Управления по делам прессы и информации ОГА Виктория МАРЕНИЧ.

По ее словам, в рамках Программы информатизации Харьковской области на 2011-2013 годы предусмотрено создание единого сервера, где все телекомпании области смогут обмениваться видеоматериалами о событиях из жизни своего района и областного центра. Это позволит разнообразить информационную палитру новостийных выпусков как районных телеканалов, так и областного государственного телевидения, а также даст возможность экономить значительную часть средств, которая сегодня тратится Харьковской областной государственной телерадиокомпанией на командировки в отдаленные точки области.

«Создание подобного сервера назрело уже давно, - отметила В.МАРЕНИЧ. - Но только сейчас, когда новое руководство облгосадминистрации вплотную занялось внедрением Программы информатизации Харьковской области, мы подошли к решению этой задачи. Наша цель - наладить наиболее полный обмен информацией, чтобы жители разных районов нашей области и самого областного центра имели более полное представление о жизни Харьковщины».

Также директора районных телекомпаний были ознакомлены с проектом Программы развития информационного пространства Харьковской области, внедрение которой инициирует Управление по делам прессы и информации.