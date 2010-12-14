10 лучших гаджетов 2010 года
Журнал Time опубликовал список лучших гаджетов 2010 года.
Первое место в рейтинге занял планшет iPad, проданный к концу сентября в количестве 7,5 миллионов устройств. Всего продукция компании Apple занимает четыре строчки топа: помимо iPad, на третьем месте стоит 11-дюймовый MacBook Air, на шестой позиции оказалась четвертая версия смартфона iPhone, а на седьмом – приставка для интернет-телевидения Apple TV.
В списке можно встретить еще два смартфона: Samsung Galaxy S и Google Nexus One.
Замыкают топ двухэкранный планшет от Toshiba, контроллер Kinect для игровой консоли Xbox 360 и электронная книга с цветным дисплеем Nook Color.
Полный список выглядит так:
iPad
Samsung Galaxy S
MacBook Air
Logitech Revue
Nexus One
iPhone 4
Apple TV
Toshiba Libretto W100
Microsoft Kinect
Nook Color
Лучшим гаджетом 2009 года Time назвал смартфон Droid от Motorola, в Европе продающийся под названием Motorola Milestone, напоминает Лента.ру. Из устройств Apple в списке присутствовал только iPhone 3GS.