10 лучших гаджетов 2010 года

Журнал Time опубликовал список лучших гаджетов 2010 года.

Первое место в рейтинге занял планшет iPad, проданный к концу сентября в количестве 7,5 миллионов устройств. Всего продукция компании Apple занимает четыре строчки топа: помимо iPad, на третьем месте стоит 11-дюймовый MacBook Air, на шестой позиции оказалась четвертая версия смартфона iPhone, а на седьмом – приставка для интернет-телевидения Apple TV.

В списке можно встретить еще два смартфона: Samsung Galaxy S и Google Nexus One.

Замыкают топ двухэкранный планшет от Toshiba, контроллер Kinect для игровой консоли Xbox 360 и электронная книга с цветным дисплеем Nook Color.

Полный список выглядит так:

iPad

Samsung Galaxy S

MacBook Air

Logitech Revue

Nexus One

iPhone 4

Apple TV

Toshiba Libretto W100

Microsoft Kinect

Nook Color

Лучшим гаджетом 2009 года Time назвал смартфон Droid от Motorola, в Европе продающийся под названием Motorola Milestone, напоминает Лента.ру. Из устройств Apple в списке присутствовал только iPhone 3GS.