Россия концентрирует ядерную промышленность

Главным правопреемником Федерального агентства по атомной энергии (Росатом) станет профильная государственная корпорация, сообщил источник в правительстве РФ. С созданием такой корпорации будет завершено выстраивание единой системы управления российской атомной отраслью.

Как сообщалось, для управления и консолидации гражданской части атомной отрасли в настоящее время создается компания "Атомэнергопром". Ее создание было сегодня окончательно утверждено указом президента РФ Владимира Путина.

По словам источника, следующей задачей правительства является формирование структуры, которая возьмет на себя управление не только гражданской отраслью, но и всем ядерно-оружейным комплексом, ядерной и радиационной безопасностью, а также наукой в атомной сфере. Такой структурой должна стать единая государственная корпорация, о создании которой впервые публично заявил президент в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию 26 апреля 2007 г.

К новой корпорации перейдет только часть функций Росатома, уточнил источник. В том числе, это касается имущественных прав. В частности, в перспективе госкорпорация получит 100% акций "Атомэнергопрома", ФГУПы оружейного комплекса, научно-исследовательские институты и др. Корпорация сможет управлять также акциями смежных с атомной отраслей. По своей структуре госкорпорация будет более всего походить на некоммерческую организацию с государственным имуществом, заметил источник. Главу этой корпорации будет назначать президент РФ.

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