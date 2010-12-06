Британская полиция получила ордер на арест основателя WikiLeaks

Британская полиция получила международный ордер на арест Джулиана Ассанжа, выданный Швецией.

По информации Би-би-си, основатель сайта WikiLeaks находится на территории Великобритании и не был до сих пор арестован лишь потому, что предыдущий ордер был оформлен с ошибками. Новый ордер был выдан 3 ноября.

В международный розыск 39-летнего австралийца объявил Интерпол по заявке Швеции, которая обвиняет Ассанжа в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Сам он все обвинения в свой адрес отвергает и объясняет свое уголовное преследование политическими мотивами и давлением со стороны США.

Тем временем на сайте WikiLeaks продолжается обнародование конфиденциальной переписки американских дипломатов. Одновременно сайт подвергся хакерским атакам, возникли претензии по вопросам его хостинга, а банковский счет WikiLeaks был закрыт.