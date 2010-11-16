Facebook обновляет систему обмена сообщениями

Основатель крупнейшей в мире социальной сети Facebook Марк Цукерберг объявил, что компания модернизирует систему обмена сообщениями, но этот проект не сводится к запуску собственного сервиса электронной почты, как сообщают некоторые СМИ.

Цукерберг заявил, что собирается объединить четыре основных типа обмена сообщениями - sms, мгновенные сообщения, электронную почту и чат.

«Правда, что люди смогут иметь адреса электронной почты, заканчивающиеся на facebook.com, но это не электронная почты, это система переработки электронной почты», - приводит его слова Газета.ру со ссылкой на корреспондента Би-би-си в Сан-Франциско, где проходила пресс-конференция.

Как пояснил Цукерберг, обновление систему обмена сообщение необходимо для того, чтобы справиться с растущим числом сообщений, которые пользователи отправляют каждый день.

Но Цукерберг не хочет просто создавать системы электронной почты, поскольку исследования показали, что она не слишком популярна среди пользователей.