Украина в октябре запустит спутник

Запуск украинского спутника дистанционного зондирования Земли "Сич-2" с космодрома Байконур запланирован на октябрь 2010 г. Об этом в четверг сообщил советник генерального директора Национального космического агентства Украины Эдуард Кузнецов во время "круглого стола" в рамках подготовки к выставке "Авиасвит-XXI".

По его словам, аппарат выведет в космос ракета-носитель "Днепр". Э.Кузнецов отметил, что Украина и Германия намерены совместно использовать информацию с украинского спутника, а также с группировки из 5 космических аппаратов RapidEye, запущенных в прошлые годы, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

"Сич-2" разрабатывается в составе космической системы наблюдения за Землей в оптическом диапазоне государственным конструкторским бюро "Южное" и производится производственным объединением "Южный машиностроительный завод".