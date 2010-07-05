Домены в зоне ".РФ" будут продавать по завышенным ценам

Доменные имена в зоне .РФ в течение нескольких месяцев от начала свободной регистрации будут продаваться по завышенным ценам – это поможет защититься от киберсквоттеров. Часть денег, полученных от «распродажи», будет направлена на благотворительность.

Координационный центр национального домена сети интернет принял «принципиальное решение» о проведении периода премиальной регистрации, когда начнется свободная регистрация доменов в зоне .РФ для всех желающих, говорится в сообщении организации. Этот период ориентировочно начнется в октябре 2010 г. и завершится до конца года.

Как рассказали CNews в координационном центре, на этапе премиальной регистрации домены будут продаваться по схеме «голландского аукциона»: в самом начале регистрации за домен назначается завышенная цена, которая со временем будет автоматически снижаться. Делается это для того, чтобы не дать киберсквоттерам заработать на доменах в кириллической зоне. По информации от представителей центра, под «распродажу» попадут все без исключения свободные домены. В центре ожидают, что принятые ими меры позволят зарегистрировать доменные имена именно тем лицам, которым они действительно нужны.

Первые сайты с кириллическими именами были запущены 13 мая 2010 г. Они были зарегистрированы в рамках первого этапа приоритетной регистрации, который стартовал в ноябре 2009 г. Тогда домены могли зарегистрировать только госорганы и владельцы товарных знаков с кириллицей. Второй этап приоритетного резервирования доменов в зоне .РФ начался в мае. В рамках этого этапа зарегистрировать домен могут обладатели товарных знаков с символами на латинице, федеральные СМИ и общественные организации. Приоритетная регистрация завершится 16 сентября, после чего стартует открытая регистрация для всех желающих.