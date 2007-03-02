США создают новую водородное оружие

Министерство энергетики США в ближайшее время должно объявить о начале работ над новой водородной бомбой, первой за два десятка лет.

Об этом сообщает NEWSru со ссылкой на издание The Los Angeles Times. Работать над ней, по данным газеты, должны три оружейных лаборатории страны.

Над разработкой новой бомбы работали несколько групп ученых из Калифорнии и Нью Мексико с прошлого года. Новое оружие должно будет заменить нынешнюю ядерную боеголовку, используемую на баллистических ракетах морского базирования Trident.

Контракт на новую разработку является первым за последние два десятилетия шагом США по разработке нового ядерного оружия.

Стоимость всей программы, о которой должны объявить военные, засекречена, но, по данным экспертов, она может составлять десятки миллиардов долларов. Речь идет не только о разработке бомбы, но и о создании новых заводов для запуска оружия нового поколения.

Военные особенно выделяют один критерий, которым должно быть наделено новое американское оружие: средства управления им. Дело в том, что бомба не должна будет действовать, если она попадет в руки террористов.

Сторонники новых разработок говорят, что нынешнее ядерное оружие устаревает и может рано или поздно вызвать опасение в своей надежности. Новая бомба не должна обладать такой ядерной опасностью. Подчеркивается, что и новых военных целей у этого оружия не будет - за исключением тех, что Соединенные Штаты имеют сейчас.

Все эти аргументы должны убедить американских демократов, чьи голоса на протяжении последнего времени играют очень большую роль в военных и ядерных вопросах США.