НКАУ: пора приступать к созданию оперативно-тактической ракеты

Государственное конструкторское бюро "Южное" (Днепропетровск) в 2009 г. защитило в министерстве обороны эскизный проект многофункционального ракетного оперативно-тактического комплекса "Сапсан". Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор Национального космического агентства (НКАУ) Юрий Алексеев, отвечая на вопросы. "В этом году мы должны приступить к проектированию", - сказал он.

По данным НКАУ, на эту программу в 2009 г. выделено 6,8 млн долл. В том числе 4,6 млн долл. получило от министерства обороны КБ "Южное" для проектирования комплекса. 2,2 млн долл. перечислено НКАУ для адаптации технологии. "Если мы сегодня начинаем работать, я думаю, через 2,5-3 года выйдем на летные испытания", - цитирует Ю.Алексеева РосБизнесКонсалтинг.

По его оценке, для создания такой ракеты потребуется около 450 млн долл., тогда как российский ударный комплекс "Искандер" обошелся в 1 млрд долл. Глава НКАУ отметил, что главным вопросом является утверждение правительством программы по созданию комплекса, что позволит выделять средства на этот проект отдельной строкой в госбюджете. Он подчеркнул, что общался с руководством министерства обороны, которое поддерживает необходимость создания такого вооружения.

Оперативно-тактические комплексы украинской армии исчерпают свой ресурс в 2015-2016 гг. Решение о создании ракетного комплекса "Сапсан" СНБО принял в 2006 г.