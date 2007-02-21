В УНИАН состоится пресс-конференция ”Kyiv automotive show 2007” (трансляция на 5 канале)

22 февраля в 16-30 в УНИАН с трансляцией в прямом эфире на 5 канале состоится пресс-конференция Второй выставки официальных автомобильных импортеров и дилеров KYIV AUTOMOTIVE SHOW 2007". Участники: Олег Назаренко - генеральный директор ВААИД; Станислав Щербина - вице-президент ВААИД; Елена Карп - генеральный директор ООО "ВААИД-Экспо (ул .Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрации на месте по редакционным удостоверениям.