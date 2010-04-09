Домен 2014.ru стал самым дорогим в Рунете

Сделка по покупке доменного имени 2014.ru прошла в Рунете - домен стал самым дорогим в зоне .ru и обошелся покупателям в рекордные 2,5 миллиона рублей, говорится в сообщении арт-бюро Creators, одного из покупателей домена.

Имена остальных покупателей Creators не называет, отмечая лишь, что это "частные лица".

Бывший владелец домена зарегистрировал 2014.ru в 2004 году.

Решение о дальнейшей судьбе доменного имени пока не принято. Однако компания уверена, что на волне PR-кампании будущей Олимпиады в Сочи доменное имя 2014.ru станет очень популярным.

"Партнеры рассматривают возможность создания на домене интернет-проекта для массовой аудитории. Разработкой будущего сайта займется один из инвесторов - агентство Creators", - сообщает арт-бюро.

РИА "Новости"