Mazda представит новое поколение (фото)

Фото Mazda

Мировая премьера полностью нового поколения модели Mazda2 состоится уже в марте текущего года на автошоу в Женеве. Новый автомобиль построен на модернизиро- ванной платформе, и стал на четыре сантиметра короче - его длина теперь составляет 3,88 метра. При этом размеры колесной базы остались неизменными - 2,49 метра. Новая Mazda2 стала на 1,5 сантиметра шире (1,695 метра) и на 5,5 сантиметра ниже - 1,475 метра.

Размер багажного отсека у нового хэтчбека составляет 250 литров при поднятых задних сиденьях, и 469 литров - при сложенных. Кроме того, Mazda2 получила вместительный бокс в подлокотнике между передними сиденьями.

Серьезной переработке подверглась внешность Mazda2 - новый автомобиль получился более элегантным и стремительным, чем его предшественник. Дизайн хэтчбека выполнен в том же стиле, что и Mazda3 - у него вытянутые фары головного света, знакомая форма воздухозаборника в переднем бампере, сложная пластика задних крыльев и раскосые задние фонари. Наиболее динамично Mazda2 выглядит в профиль, благодаря стремительному наклону нижней линии боковых окон и мускулистой выштамповке на верхушке передних крыльев.

Набор силовых агрегатов для нового хэтчбека будет состоять из трех бензиновых моторов: двух 1,3-литровых мощностью 75 и 84 лошадиные силы, а также 1,5-литрового мощностью 103 лошадиные силы. Дизельный двигатель предусмотрен пока только один - это 1,4-литровый агрегат, знакомый по предыдущей модели. После легкой модернизации данный мотор станет чуть мощнее и заметно экономичнее - средний расход топлива у него составит не более 5,4 литра на сто километров пробега.

Продажи Mazda2, как ожидается, начнутся ближайшим летом.

Лента.ру