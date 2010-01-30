Эксперты: политики еще не умеют пользоваться Интернетом

Эксперты считают, что Интернет не та среда, которая может обеспечивать кандидатам в президенты эффективную предвыборную кампанию. К такому выводу пришли эксперты на пресс-конференции на тему: “Анализ и перспективы использования Интернет-технологий в украинской политике”.

Так, по мнению руководителя отдела новостей медиа Internews Ukraine Виталия МОРОЗОВА, украинские политики не готовы выполнять базовый принцип коммуникации в Интернете - двустороннюю связь. “Их главная цель – донести сообщение к своему электорату и в чем-то его убедить. Однако украинские политики еще не готовы дискутировать с интернет-аудиториями относительно этих сообщений. Им показали, как нажимать на кнопки, но никакой стратегии и позиционирования в сети у кандидатов, как правило, нет», - сказал В.МОРОЗОВ.

В то же время, исполнительный директор украинской ассоциации интернет-рекламы Андрей ЗАБОЛОЦКИЙ сказал, что тридцатипроцентное проникновение Интернета в Украине дает возможность доступа к аудитории. В то же время, по его мнению, “умение украинских политиков еще не позволяют им выходить на уровень персональной коммуникации”.

«Избирательный процесс в Интернете происходит еще с 2004 года. А вот для кандидатов в президенты этого поля не существует и они рассматривают его, как что-то очень экспериментальное», - считает главный редактор журнала и медиа-эксперт Евгений МИНКО.

В свою очередь политический обозреватель и главный редактор политического Интернет-портала Юрий БУТУСОВ считает, что «эти выборы показали политикам, что Интернет не является для них той средой, которая обеспечивает прирост голосов». По его убеждению, «Интернет как мобилизационная технология на выборах еще не вполне отвечает запросам общества. То есть, Интернет не может заменить другие традиционные виды политической коммуникации с избирателем. У нас до сих пор единственным информационным полем является телевизор».

Как считает политтехнолог Тарас БЕРЕЗОВЕЦ, «логика этой предвыборной кампании по сравнению с 2004 годом была принципиально другая: с одной стороны отсутствовал острый конфликт между двумя основными кандидатами, с другой стороны, предвыборная кампания происходила в условиях кризиса и была чрезвычайно короткой».

По его мнению, кризис не только привел к массовой безработице среди наиболее активной части интернет-аудитории, но и к большой потере интереса к политике вообще. Однако, как считает он, появился интерес к социальным сетям.

«Социальная сеть стала одним из источников, куда направили свои усилия избирательные штабы: создание интернет-сообществ в тех же одноклассниках за Юлию ТИМОШЕНКО, за Арсения ЯЦЕНЮКА, за Анатолия ГРИЦЕНКО определенным образом позволило не только мобилизовать электорат, но и способствовало общению с ним», - считает Т.БЕРЕЗОВЕЦ.

При этом эксперты сошлись во мнении, что наибольшее количество денег на медийную рекламу потратили Сергей ТИГИПКО и Виктор ЯНУКОВИЧ, “тогда, как штаб Юли ТИМОШЕНКО больше сосредоточился на интернет-маркетинге”.