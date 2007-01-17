Музыка в Интернете принесла 2 миллиарда долларов, и это не предел

Мировые продажи музыки через интернет удвоились, достигнув почти 2 миллиардов долларов в 2006 году. При этом продажи музыки в интернете составляют лишь 10 процентов от валовых продаж звукозаписывающих компаний, но достигнут 25 процентов к 2010 году. Об этом сообщила Международная федерация звукозаписывающей индустрии (IFPI).

Согласно отчету IFPI, потребители загрузили в 2006 году 795 миллионов композиций, что на 89 процентов больше, чем в 2005 году. При этом количество треков, которые доступны потребителю для скачивания, достигло 4 миллионов.

IFPI также призвала к усилению борьбы с незаконным использованием записей. Стоит отметить, что сама IFPI подала в 2006 году 30 тысяч исков против нарушителей авторских прав.

Напомним, что в 2006 году крупнейшие звукозаписывающие компании подали иск к компании "Медиасервисес", владеющей сайтом Allofmp3.com. Выяснилось, что Warner Bros., Sony BMG, Capitol Records и ряд других компаний требуют от россиян компенсацию в размере 1,65 триллиона долларов: по 150 тысяч долларов за каждую незаконно размещенную для продажи на сайте композицию.

IFPI является представителем крупнейших звукозаписывающих компаний мира и объединяет 1450 членов в 75 странах.