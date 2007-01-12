Самый старый Ford выставлен на продажу (фото)

В США, на аукционе RM, который пройдет в Аризоне 19 января, будет выставлен самый старый автомобиль марки Ford, который сохранился до наших дней. Как сообщает Motor Authority, данный автомобиль стал третьей машиной, проданной Генри Фордом.

Выставленный на продажу Ford Model A, был выпущен в 1903 году и продан за 850 долларов предпринимателю, который занимался изготовлением сливочного масла. За 104 года машина сменила только четырех владельцев. Ее нынешний хозяин приобрел автомобиль в 2001 году.

Ford Modеl A оснащался двухцилиндровым мотором объемом 1,6 литра. Мощность этого силового агрегата достигала восьми лошадиных сил. Автомобиль комплектовался двухскоростной коробкой передач и имел задний привод.

Ожидается, что новый владелец самого старого из сохранившихся автомобилей Ford заплатит на аукционе от 400 до 500 тысяч долларов.

Лента.ру