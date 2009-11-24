Адронный коллайдер столкнул первые протоны

Первые столкновения пучков протонов зафиксированы в Большом адронном коллайдере - крупнейшем ускорителе элементарных частиц, вновь запущенном после годового ремонта близ Женевы.

Как сообщает NEWSru, по данным Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН), коллайдер был вновь запущен 20 ноября. Сейчас пучки протонов движутся по 27-километровому туннелю, расположенному на глубине 100 метров на границе Швейцарии и Франции, практически со скоростью света - за 1 секунду они преодолевают круговой путь 11 тысяч раз, разгоняемые тысячами сверхпроводящих магнитов.

Как ожидается, к январю-февралю энергия пучков достигнет 7 тераэлектронвольт (ТэВ) или 3,5 ТэВ на пучок, что в несколько раз больше нынешней. Тогда и начнутся эксперименты, ради которых, собственно, и создавался ускоритель стоимостью 10 млрд. франков (9,8 млрд. долларов).

При помощи анализа результатов столкновения частиц ученые надеются глубже проникнуть в тайны материи, достичь самых высоких из когда-либо изученных энергий. При самом оптимистичном исходе исследователи смогут воссоздать условия, существовавшие 13 млрд. лет назад спустя 1-2 триллионные доли секунды после Большого взрыва, приведшего, по одной из оценок, к возникновению нашей Вселенной.