В Иране создан отдел по борьбе с интернет-преступностью

В иранской полиции создан специальный отдел по борьбе с интернет-преступностью, сообщает 13 ноября Agence France-Presse со ссылкой на иранское информагентство ILNA. Подразделение будет заниматься в том числе борьбой с интернет-мошенничествами, незаконной рекламой и мониторингом политических высказываний.

Как сообщил ILNA представитель полиции, "полиция будет реагировать на политические дискуссии в интернете, если будет замечено что-либо противозаконное". По его словам, в состав подразделения пока войдут 12 человек, а подчиняться оно будет прокуратуре.

Как передает иранское агентство Fars, в 2008 году в Иране было зафиксировано 124 тысячи преступлений, связанных с компьютерной безопасностью и интернетом, - на 26 процентов больше, чем годом ранее.

AFP со своей стороны отмечает, что власти Ирана следят за ситуацией в интернете и периодически закрывают доступ к популярным интернет-сервисам, руководствуясь политическими мотивами. Так, в апреле 2009 года был закрыт доступ к социальным сетям Twitter и Facebook, так как ими пользовались противники Махмуда Ахмадинеджада накануне президентских выборов, состоявшихся в июне. Вскоре, однако, доступ был разблокирован.

Лента.ру