Россия рассчитывает на интеллект соотечественников за границей

Дефицит кадров остается серьезным барьером для того, чтобы Россия серьезно занималась нанотехнологиями, заявил президент России Дмитрий Медведев на II Международном форуме по нанотехнологиям.

Он отметил, что, по мнению экспертов, потребность специалистов для России составляет 100-150 тыс. человек.

"Понятно, что нам нужны современные и думающие специалисты в этой сфере, которые подготовлены по нужным программам", - заметил глава государства. "Если действующая номенклатура не дает нам этих возможностей, то ее надо поменять и готовить людей, которые нам нужны", - добавил он.

Также в своем выступлении Д.Медведев подчеркнул, что Россия возлагает большие надежды на интеллектуальный потенциал соотечественников, "которые по разным причинам оказались за границей". По его словам, задача властей - заинтересовать их в возвращении на родину, создав им комфортные условия.

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