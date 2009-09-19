Украина на 50-м месте в мире по информационным технологиям

Украина заняла 50-е место в мире в рейтинге «Индекс конкурентоспособности в отрасли информационных технологий» 2009 года.

Об этом говорится в исследовании аналитического агентства Economist Intelligence Unit при поддержке Ассоциации производителей программного обеспечения (Business Software Alliance, BSA), результаты которого предоставлены УНИАН.

Согласно сообщению, Украина набрала 31,4 балла из 100 возможных, что ощутимо лучше по сравнению с 2008 годом, когда место 57-м.

По данным исследования, Украина показала достаточно высокий результат в таких категориях, как деловая среда, человеческий капитал и правовой режим. Сфера информационной инфраструктуры и научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок все еще нуждаются в улучшении.

Возглавили рейтинг конкурентоспособности ІТ-отрасли США (78,9 балла), Финляндия (73,6), Швеция (71,5), Канада (71,3) и Нидерланды (70,7).

В первую пятерку среди стран Восточной Европы вошли Эстония, Чехия, Венгрия, Словакия и Литва. Россия заняла 38-е место, набрав 36,8 балла.

По данным Economist Intelligence Unit, Украина пока значительно отстает от других стран Центральной и Восточной Европы в сфере ІТ-инфраструктуры, однако частные и государственные инвестиции, а также общий спрос на нее существенно выросли за последние годы, что дает шанс в среднесрочной перспективе достичь среднего уровня по региону.

Украина уже начала процесс совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности, однако механизмы применения права и общая культура интеллектуальной собственности остаются на низком уровне и нуждаются в проведении дополнительных мероприятий, отмечают аналитики агентства.

Справка УНИАН. Economist Intelligence Unit – исследовательское подразделение The Economist Group, которая издает журнал The Economist. Сеть насчитывает более 650 аналитиков по всему миру.

Business Software Alliance (BSA) – ассоциация производителей программного обеспечения, ведущая некоммерческая международная организация, деятельность которой направлена на продвижение безопасного и легального использования программного обеспечения в современном цифровом мире. Программы и инициативы BSA направлены на развитие инновационных технологий и содействие в разработке соответствующих законодательных инструментов, которые обеспечивают защиту авторского права и информационную безопасность во всех сферах бизнеса.

Участниками ассоциации являются, в частности, компании Adobe, Apple, Cisco, Corel, HP, IBM, Intel, Quark, Siemens и другие.

В Украине BSA работает с начала 2008 года.