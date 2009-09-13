Россия впервые отмечает День программиста. Накануне президент РФ Дмитрий Медведев своим указом установил профессиональный праздник программистов, который отмечается 13 сентября (в 256-й день года), если год високосный - 12 сентября.

Неофициально День программиста отмечается в мире уже много лет на 256-й день каждого года. Число 256 выбрано потому, что это количество целых чисел, которое можно выразить с помощью одного восьмиразрядного байта и также это максимальная степень числа 2, которая меньше 365.