Астронавт два месяца проверял высокотехнологичные трусы

Японский астронавт Коичи Ваката (Koichi Wakata), который отработал на Международной космической станции несколько месяцев и 28 июля улетел обратно на Землю на шаттле "Индевор", протестировал на станции высокотехнологичное нижнее белья для космонавтов, говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Экипажи на МКС используют нижнее белье продолжительное время - не менее двух недель, так как на орбите нет возможности стирать и сушить вещи. Ношеное белье космонавты грузят в космический грузовик "Прогресс", который затем отстыковывают от МКС и топят в несудоходном районе Тихого океана.

Японское космическое агентство JAXA решило изменить эту практику, создав специальное белье под названием J-ware. Оно выполнено из особого материала, который хорошо впитывает влагу и быстро сохнет.

Материал огнеупорен и не собирает статическое электричество. Для комфорта астронавта белье обрабатывается на станции специальными антибактериальными и дезодорирующими средствами.

По словам японского астронавта, он не снимал белье два месяца. При этом ни сам Ваката, ни кто-либо из экипажа не заметил неудобств, запахов и т.п. А может, просто люди вежливые попались...