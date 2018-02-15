В сети появились фото безрамочного смартфона Nokia 7+

По данным источника, Nokia 7+ будет базироваться на «чистом» Android One.

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал пресс-рендеры и подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Nokia 7+, пока не представленном производителем официально.

Об этом пишет Ferra.ru.

По данным источника, Nokia 7+ будет базироваться на «чистом» Android One. На рендерах смартфон показан в сером и белом вариантах с оранжевыми акцентами. Он выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне с двойной камерой ZEISS и сканером отпечатков пальцев на задней панели.

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Как ожидается, смартфон оснащён 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), фронтальной камерой с оптикой ZEISS на 16 Мп и двойной основной камерой 12+13 Мп с оптикой ZEISS и 2-кратным оптическим зумом. Аппаратной основой стали Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ.

Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C, предусмотрены версии на одну и две SIM-карты. Смартфон работает под операционной системой Android 8.0 Oreo, планируется апдейт до Android 8.1.

Компания HMD Global назначила большой анонс на 25 февраля, к выставке MWC 2018, которая пройдет в Барселоне с 26 февраля по 1 марта.