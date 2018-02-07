Первый полноэкранный смартфон Nokia показали в сети (фото, видео)

Cмартфон является единственным для бренда Nokia, корпус которого выполнен из стекла.

Опубликованы изображения смартфона Nokia 7 Plus. Он является первым безрамочным устройством для бренда. Также смартфон является единственным для Nokia, корпус которого выполнен из стекла.

Как сообщает Target YouTube, презентация нового смартфона Nokia 7 Plus ожидается в рамках выставки Mobile World Congress (MWC) 2018 в Барселоне. Наряду с данным гаджетом бренд представит и ряд других устройств.

Новинка получила алюминиевую рамку, а также защиту от брызг с рейтингом IP54. По части других характеристик известно, что модель получила 6-дюймовый дисплей с разрешением 2160x1080 пикселей, процессор Snapdragon 660 и 4 ГБ оперативной памяти. Работать устройство будет под управлением операционной системы ОС Android 8.0.

Как сообщал УНИАН, недавно флагман HTC с 6-дюймовым экраном впервые показали на видео.