Ученые создали электронную кожу для роботов и ампутантов

13:04, 12 февраля 2018
Наука и IT
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Новая разработка позволит усовершенствовать существующие протезы конечностей / фото advances.sciencemag

Об изобретении разработчики рассказали в статье в журнале Science Advances.

Электронная кожа (e-skin) — это тонкий полупрозрачный материал, имитирующий функции обычной кожи. Он снабжен сенсорами, измеряющими давление, температуру, влажность и движения воздуха. Новая разработка позволит усовершенствовать существующие протезы конечностей. Так, например, человеку с искусственной рукой будет проще контролировать силу сжатия, когда он берет стакан с водой — риск выронить его или сдавить так, что тот треснет, будет заметно ниже. Также электронная кожа найдет применение в робототехнике, уверены ее создатели. Тщательный контроль за температурой и давлением позволит разрабатывать даже роботов-нянек.

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Электронная кожа растворима в специальной жидкости, что позволяет быстро восстанавливать ее в случае небольших повреждений. Для этого достаточно нанести раствор на поврежденный участок и подождать некоторое время — химические связи между частями кожи восстановятся и сенсоры продолжат работу. В случае более серьезной поломки кожу можно растворить полностью и использовать полученный материал для изготовления нового покрытия.

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Теги: #e-skin#электронная кожа#кожа для роботов