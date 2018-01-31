Из-за лунного затмения NASA отключило один из искусственных спутников

Затмение создает трудности для космического аппарата, поскольку он использует солнечную энергию для питания.

Сочетание трех астрологических явлений суперлуния, "голубой Луны" и лунного затмения заставило NASA отключить один из искусственных спутников луны (LRO).

Затмение создает трудности для космического аппарата, поскольку он использует солнечную энергию для питания. Если Луна находится в тени Земли, солнечный свет не достает до спутника и LRO переключается на питание от акамулятора, сообщает Seeker.

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"Мы сделали небольшой двигатель, чтобы поставить спутник в максимально оптимальное положение - чтобы иметь возможность держать космический корабль на солнце максимально долго. Другими словами, мы сделали так, чтобы свести к минимуму время, которое он будет в тени", - сообщил главный следователь Ноа Петр Секера.

Как и в прошлые затмения, команда также "предварительно нагревает" космический корабль, прежде чем он попадет в затмение, так чтобы он был гораздо теплее, и напряжение на приборы было меньше. С момента запуска космического корабля в 2009 спутник пережил уже девять полных лунных затмений.

Напомним, сегодня можно наблюдать тройное астрологическое явление: суперлуние, "голубая Луна" и лунное затмение - и все это одновременно. Затмение будет видно после 14:00 в течение трех часов. Лучше всего его будет видно в России, Австралии, Восточной Азии и США. Но его отблеск можно увидеть и в Украине, хотя и не везде.