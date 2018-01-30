Facebook будет предоставлять приоритет в ленте местным новостям
11:31, 30 января 2018Наука и IT
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Сначала изменения наступят в США, а позже распространятся и на другие страны.
Иллюстрация / REUTERS
Facebook будет отдавать приоритет местным новостям для показа пользователям в ленте новостей.
Об этом сообщил основатель социальной сети Марк Цукерберг на своей странице в Facebook.
"Наше новое обновление сегодня - продвижение новостей из местных источников. Люди постоянно говорят нам, что хотят видеть больше местных новостей на Facebook. Местные новости помогают нам понять проблемы, которые имеют значение в наших сообществах и влияют на нашу жизнь", - сообщил он.
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Цукерберг также добавил, что эти изменения сначала вступят в силу в американском сегменте соцсети.
Ранее сообщалось, что Facebook введет новые меры против российской пропаганды.
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