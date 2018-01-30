Facebook будет предоставлять приоритет в ленте местным новостям

Сначала изменения наступят в США, а позже распространятся и на другие страны.

Facebook будет отдавать приоритет местным новостям для показа пользователям в ленте новостей.

Об этом сообщил основатель социальной сети Марк Цукерберг на своей странице в Facebook.

"Наше новое обновление сегодня - продвижение новостей из местных источников. Люди постоянно говорят нам, что хотят видеть больше местных новостей на Facebook. Местные новости помогают нам понять проблемы, которые имеют значение в наших сообществах и влияют на нашу жизнь", - сообщил он.

Читайте такжеВ работе Facebook и Instagram произошел сбой

Цукерберг также добавил, что эти изменения сначала вступят в силу в американском сегменте соцсети.

Ранее сообщалось, что Facebook введет новые меры против российской пропаганды.