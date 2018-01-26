Треть читателей УНИАН были бы не против клонирования человека – опрос

В то же время 48% опрошенных поддерживают клонирование отдельных человеческих органов, а не человека в целом.

Так, 31% читателей УНИАН заявили, что совсем не против таких научных исследований, ведь клонирование человека могло бы решить много проблем.

При этом, согласно результатам последнего опроса на сайте УНИАН, 48% опрошенных заявили, что поддерживают только клонирование отдельных органов, но не человека в целом.

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Еще 12% респондентов выступили категорически против клонирования человека, ведь это абсолютно неэтично и никакие благородные цели этого не оправдают.

В то же время 5% читателей УНИАН ответили, что такими вещами нельзя играть по религиозным причинам, а 4% были бы не против клонировать Ленина или Сталина.

Как сообщал УНИАН, группа ученых из Китайской академии наук отчиталась об успехах в клонировании - они сумели создать две идентичные копии макак.

Генетикам удалось создать две копии обезьяны с помощью той же методики, по которой клонировали овцу Долли в 90-е годы прошлого века и других млекопитающих. Предполагалось, что данный метод не сработает в случае с приматами, однако китайским биологам удалось разработать собственную технологию клонирования обезьян.

Авторы исследования отмечают, что теперь не существует никаких преград для клонирования человека. Необходимо лишь решить вопросы в этической плоскости.