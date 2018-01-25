В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Пользователи Facebook и Instagram сообщают о сбое в работе сервисов.

Об этом говорится на портале Down Detector, занимающимся мониторингом работоспособности популярных сайтов.

Наибольшее число жалоб на Facebook касается трудностей с авторизацией, написанием постов и комментариев и публикацией изображений. Пользователи Instagram, в свою очередь, отмечают проблемы с новостной лентой, авторизацией и общей работой сайта. О сбоях рапортуют пользователи из США, Европы и Азии.

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Помимо этого, Down Detector отмечает падение работоспособности сервисов Netflix, Google Classroom и Tinder.

Instagram был приобретен компанией Facebook в апреле 2012 года.

12 января основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что новостная лента соцсети сменит приоритеты. По его утверждению, значимость новостных и рекламных публикаций понизится, а важность постов от семьи и друзей увеличится. «Новостная лента отошла от того, для чего изначально была создана — помогать контактировать друг с другом», — отметил Цукерберг.