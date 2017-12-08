Forbes назвал самого богатого в мире видеоблогера 2017 года

18:04, 08 декабря 2017
Мир
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Журнал Forbes назвал самого богатого в мире видеоблогера 2017 года. За последние два года данный результат стал самым впечатляющим.

Даниэль Миддлтон - самый богатый в мире видеоблогер 2017 года по версии Forbes / фото Forbes

Журнал Forbes назвал самого богатого в мире видеоблогера 2017 года. Об этом говорится на сайте издания, пишет 112.ua.

Так, лидером рейтинга стал Даниэль Миддлтон, который ведет игровой канал DanTDM. При этом прошлогодний лидер, PewDiePie, в этом году занял только шестую позицию.

Издание сообщает, что в этом году Миддлтон сумел заработать 16,5 млн долл., при этом имея 17 миллионов подписчиков. За последние два года данный результат стал самым впечатляющим.

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Второе место в рейтинге Forbes занял Эван Фонг (канал VanossGaming), заработавший 15,5 млн долл.

А завершает тройку лидеров комедийная группа Dude Perfect, чей годовой доход составил 14 млн долл.

Отметим, что в десятку лучших также вошли шестилетний мальчик Ryan ToysReview (11 млн долл.) и стэндап-комик Лилли Сингх (10,5 млн долл.).

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Теги: #самый богатый в мире видеоблогер#Даниэль Миддлтон