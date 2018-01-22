Северо-восток Австралии ученые признали частью Северной Америки

В Австралии недавно были обнаружены минералы, которые позволяют связать ее – или, по крайней мере, ее часть, – с побережьем Канады.

Похоже, что 1,7 млрд лет назад самый маленький континент был еще меньше, а северо-восток его был частью сегодняшней Северной Америки. Об этом ученые пишут в статье, опубликованной журналом Geology, передает Naked Science.

На самом деле находка не стала таким уж большим сюрпризом для специалистов. Гипотезы о связи двух континентов появились еще в 1970-х. Тогда ученые предположили, что в суперконтиненте Родиния, который существовал между 1,1 млрд и 750 млн лет назад и объединял всю сушу Земли, они соседствовали. Однако многие детали устройства Родинии остаются предметом дебатов, а сейчас речь и вовсе идет о еще более раннем времени.

В штате Квинсленд на северо-восточной оконечности Австралии, близ Джорджтауна, геологи нашли очень необычные для этой местности минералы циркона. Отложения, датированные возрастом 1,65–1,7 млрд лет, оказались похожими не на более поздние "австралийские" цирконы, а на те, что обнаруживаются на противоположной стороне Земли – в Канадском щите, который охватывает почти весь северо-восток Северной Америки и Гренландию. Этот период относится ко времени существования предыдущего суперконтинента Колумбия.

Читайте такжеУченые объяснили, когда объединились древние суперконтиненты

"Наша работа показывает, что около 1,7 млрд лет назад породы Джорджтаунского выступа находились на дне мелководного моря, принадлежавшего Северной Америке, – говорит один из авторов исследования Адам Нордсван (Adam Nordsvan). – Затем он откололся и соединился с областью Маунт-Айзы (города на западе того же современного австралийского штата Квинсленд, – NS)".

В самом деле, в районе Маунт-Айзы сегодня расположен небольшой горный хребет, образовавшийся, видимо, при этом столкновении. Так же позднее, в ходе эволюции следующего суперконтинента Родинии, соединились Европа и Азия, сформировав древние горы Урала.

"Конечно, это столкновение не было таким масштабным, как у Европы с Азией миллиард лет назад или у Евразии с Индией в наши дни, когда растут Гималаи. Тем не менее, это важная деталь в раскладывании "геологического пазла", который покажет нам окончательно движения древних тектонических плит, прошлые и будущие континенты и суперконтиненты", - говорится в сообщении.

Ранее группа австралийских и новозеландских геологов опубликовала результаты научного исследования, согласно которому Новая Зеландия и Новая Каледония – не изолированные островные цепи. Ученые утверждают, что это часть седьмого континента, который они условно называют Зеаландией