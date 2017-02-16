Ученые обнаружили на Земле седьмой континент

Ученые утверждают, что это часть седьмого континента, который они условно называют Зеаландией, говорится на сайте Геологического общества Америки.

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Отмечается, что ученым удалось определить в земной коре отдельный фрагмент площадью около 4,9 миллиона километров. Геологи, исходя из размеров и удаленности, решили рассматривать эту часть земной коры под островами как полноценный континент.

"Это не внезапное открытие, а постепенное осознание. Например, 10 лет назад у нас не было бы накопленных данных или уверенности в интерпретации, чтобы написать эту статью", - утверждают ученые.

Ранее астрономы нашли экзопланету HAT-P-7 b, где идет дождь из рубинов и сапфиров.