Россия и Украина подписали соглашение об охране космических технологий

Россия и Украина заключили межправительственное соглашение о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, а также при создании и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники.

Как сообщила пресс-служба Национального космического агентства Украины (НКАУ), подписание соглашения создает правовые условия для осуществления мероприятий по охране технологий при реализации совместных проектов предприятиями космической отрасли Украины и России, в том числе с участием третьих стран.

Так, с подписанием данного соглашения российским предприятиям создаются правовые условия для получения разрешений на участие в работах по реализации украинско-бразильского проекта "Циклон-4" и соответствующей передачи созданной научно-технической продукции украинским предприятиям. При этом украинские предприятия будут осуществлять охрану российских технологий и изделий на основе соответствующего совместно разработанного плана.

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