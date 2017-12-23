SpaceX успешно запустил ракету Falcon 9 с десятью спутниками (фото, видео)

09:11, 23 декабря 2017
Наука и IT
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Это был четвертый набор из 10 спутников в серии из 75 спутников, которые SpaceX запустит для глобального комплекса связи Iridium Next.

Запуск новой ракеты SpaceX / twitter.com/SpaceX

Частная американская космическая компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с десятью спутниками связи Iridium Next. Об этом сообщается на сайте SpaceX.

Запуск осуществлен с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния.

Это был четвертый набор из 10 спутников в серии из 75 спутников, которые SpaceX запустит для глобального комплекса связи Iridium Next.

Пользователи соцсетей распространяют впечатляющие видео и фото полета.

Ранее сообщалось, что SpaceX запустила ракету Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon.

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