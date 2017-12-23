SpaceX успешно запустил ракету Falcon 9 с десятью спутниками (фото, видео)

Частная американская космическая компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с десятью спутниками связи Iridium Next. Об этом сообщается на сайте SpaceX.

Запуск осуществлен с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния.

Это был четвертый набор из 10 спутников в серии из 75 спутников, которые SpaceX запустит для глобального комплекса связи Iridium Next.

Пользователи соцсетей распространяют впечатляющие видео и фото полета.

WOW!!! The view from LA is amazing!!!! People are going to freak out #spacex#IridiumNEXTpic.twitter.com/0mznMRvDKI — Amanda (@alias_amanda) December 23, 2017

Nuclear alien UFO from North Korea pic.twitter.com/GUIHpKkkp5 — Elon Musk (@elonmusk) December 23, 2017

SpaceX launches Falcon 9 from Vandenberg AFB,CA,pic.twitter.com/sFmBt36hMv — Norah O. AlOmair (@NorahAlOmair) December 23, 2017

Ранее сообщалось, что SpaceX запустила ракету Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon.