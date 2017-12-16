SpaceX запустила ракету Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon

С космодрома на мысе Канаверал во Флориде был произведен пуск ракеты Falcon 9 с космическим грузовым кораблем Dragon. Трансляция запуска велась на сайте SpaceX.

Читайте такжеSpaceX значительно увеличит число запусков ракет в 2018 годуЭтот пуск стал первым в истории, когда компания запустила ранее использованный во время миссии CRS-6 по снабжению МКС в апреле 2015 года космический корабль на ракете с первой ступенью, которая также была использована повторно (в июне 2017 года во время миссии CRS-11).

Запуск состоялся 15 декабря вечером, а спустя пять минут первая ступень приземлилась обратно на пусковой комплекс в штате Флорида. Dragon выполняет миссию CRS-13, в рамках которой он доставит на МКС почти 2,2 т грузов. Космический корабль должен прибыть к МКС 17 декабря 2017 года, после чего он отстыкуется от станции и вернет на землю более 1,6 т груза.

Falcon 9 first stage has landed at Landing Zone 1 — SpaceX’s 20th recovery of a first stage booster. pic.twitter.com/DHLAf7hq7t — SpaceX (@SpaceX) December 15, 2017

Как сообщал УНИАН, запуск ракеты Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon был перенесен. Перенос был связан с дополнительной проверкой и чисткой оборудования.