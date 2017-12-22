Созданное фондом Сноудена приложение для Android сможет самостоятельно следить за окружающей ситуацией

Фонд за свободу прессы, возглавляемый бывший сотрудником Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдвардом Сноуденом, представил приложение Haven.

Программа помогает превратить любой смартфон под управлением операционной системы Android в мобильную систему безопасности для дома, пишет republic со ссылкой на Wired.

Haven использует камеры, микрофон и акселерометр для анализа ситуации в помещении. Телефон под управлением программы начинает фиксировать любые движения, звуки или прикосновения к самому гаджету.

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К примеру, смартфон можно оставить в своем гостиничном номере, чтобы он снял любого человека, который зайдет в помещение во время вашего отсутствия. Разработчики пояснили, что так можно засечь сотрудников спецслужб, пытающихся установить прослушку в вашем жилье или номере в отеле.

«Представьте, что вы всегда может брать с собой электронного сторожевого пса, причем, умного, который может остаться в комнате без вас и защищать вас от потенциальных угроз», – рассказал Сноуден изданию.

По его словам, идея приложения в том, чтобы дать пользователю надежную гарантию в безопасности своих собственных стен.