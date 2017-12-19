Замглавреда "Зеркала недели" нашел в кабинете старомодный жучок

Заместитель главного редактора издания Зеркало недели Сергей Рахманин обнаружил у себя в рабочем кабинете устройство для прослушивания. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав фото.

"Такой подарок нашел сегодня. Вероятно, Святой Николай постарался). Вопрос только один. Почему "жучок" такой нестильний? Впервые аналогичный "инвентарь" обнаружил у себя в кабинете еще в 1996-ом. И тот "жук" был такой же кустарный и неуклюжий(. Не устаю повторять: безвкусица и архаичность когда-нибудь погубят нашу страну", - написал журналист.

Как сообщал УНИАН, ранее журналисты рассказали о рынке незаконного прослушивания в Украине.