Замглавреда "Зеркала недели" нашел в кабинете старомодный жучок
19:11, 19 декабря 2017Общество
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Кто-то неуклюже пытался прослушивать журналиста Рахманина.
Фото Сергей Рахманин via Facebook
Заместитель главного редактора издания Зеркало недели Сергей Рахманин обнаружил у себя в рабочем кабинете устройство для прослушивания. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав фото.
"Такой подарок нашел сегодня. Вероятно, Святой Николай постарался). Вопрос только один. Почему "жучок" такой нестильний? Впервые аналогичный "инвентарь" обнаружил у себя в кабинете еще в 1996-ом. И тот "жук" был такой же кустарный и неуклюжий(. Не устаю повторять: безвкусица и архаичность когда-нибудь погубят нашу страну", - написал журналист.
Как сообщал УНИАН, ранее журналисты рассказали о рынке незаконного прослушивания в Украине.
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