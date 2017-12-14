В Японии инвестировали уже $90 миллионов в установку рекламных щитов на Луне

Токийский стартап Ispace, планирующий запустить собственную миссию на Луну в 2019 году, собирается впервые в истории предоставлять услуги по размещению рекламы на Луне. Проект привлек $90 млн инвестиций от крупнейших компаний Японии, сообщает Bloomberg.

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Компания также планирует заняться размещением логотипов на своих космических аппаратах и ракетах, а также рекламными съемками в космосе. Успешная посадка на Луне позволит Ispace разместить там рекламные щиты. Основатели уверены, что на это будет спрос у корпораций, которые захотят иметь снимки своих логотипов с Землей на фоне.

Стартап привлек $90 млн инвестиций от крупнейших компаний Японии, включая Japan Airlines и телевизионную сеть Tokyo Broadcasting System Holdings. Кроме того, компанию поддержали и государственные структуры: корпорация Innovation Network, финансируемая правительством, стала главным инвестором, вложив $3,5 млрд. Государственный Банк развития Японии также инвестировал нераскрытую сумму.

После первой, «рекламной», миссии Ispace планирует отправить на Луну устройства, которые будут искать воду. По оценкам компании, в недрах Луны есть миллиарды тонн воды, хотя серьезных доказательств этому не так много. В случае успеха «лунная вода» позволит создать первую автономную человеческую колонию на спутнике Земли.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о возобновлении полетов человека на Луну.